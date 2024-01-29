Долги челябинского экс-губернатора Дубровского в десятки раз превысили имущество

В документах говорится, что при реализации имущества должника могут быть получены денежные средства в размере 22,1 млн рублей. При этом долги экс-губернатора в десятки раз больше. Например, финансовым управляющим представлен реестр требований кредиторов должника, в котором учтены 58 млн рублей. Кроме того, заявлены требования АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» на сумму 412 млн рублей и АО «ПО Монтажник» — на 930,5 млн рублей.
Совокупный долг составил чуть более 1,5 млрд рублей. Это в 67,8 раза выше, чем сумма, которую можно будет получить после продажи имущества экс-губернатора.
Суд озвучил и доходы Дубровского. Так, из отчета финансового управляющего следует, что доход гражданина за вычетом 50 тыс. рублей, исключаемых из конкурсной массы на его содержание, за шесть месяцев согласно плану реструктуризации составит 927,7 тыс. рублей, то есть примерно 160 тыс. рублей в месяц.
В июле 2023 года по заявлению ПО «Монтажник» суд признал Бориса Дубровского банкротом. Сумма требований превышала 37 млн рублей. В отношении должника была введена процедура реструктуризация долгов, которая и была завершена в январе.
В январе прошлого года банкротом признали и сына экс-губернатора Александра Дубровского из-за долгов на сумму более 274 млн рублей. В ноябре суд ввел процедуру реализации имущества.