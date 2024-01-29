Долги челябинского экс-губернатора Дубровского в десятки раз превысили имущество

В документах говорится, что при реализации имущества должника могут быть получены денежные средства в размере 22,1 млн рублей. При этом долги экс-губернатора в десятки раз больше. Например, финансовым управляющим представлен реестр требований кредиторов должника, в котором учтены 58 млн рублей. Кроме того, заявлены требования АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» на сумму 412 млн рублей и АО «ПО Монтажник» — на 930,5 млн рублей.