В Иркутске уволили начальника почты из-за отказа отправить посылки на СВО

Жены и родители мобилизованных, служащих в одной роте, вместе собирают гуманитарную помощь. Когда родственники приехали в почтовое отделение в Иркутске, чтобы отправить посылки в зону СВО, то получили отказ. Об этом ИА IrkutskMedia сообщил Народный фронт.



«В отделении находились три сотрудника, посетителей не было. Сообщили оператору, что нужно отправить 15 небольших коробок с окопными свечами на СВО. Также нам нужно было выяснить, можем ли использовать свои коробки. Сотрудница ответила, что не намерена заниматься полдня нашими посылками, а помещение их отделения не предназначено для этого», — пояснили родные мобилизованных.