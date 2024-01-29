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В Иркутске уволили начальника почты из-за отказа отправить посылки на СВО

Оператор не захотел разбираться с коробками.
В Иркутске уволили начальника почты из-за отказа отправить посылки на СВО
Источник: ОНФ

Жены и родители мобилизованных, служащих в одной роте, вместе собирают гуманитарную помощь. Когда родственники приехали в почтовое отделение в Иркутске, чтобы отправить посылки в зону СВО, то получили отказ. Об этом ИА IrkutskMedia сообщил Народный фронт.

«В отделении находились три сотрудника, посетителей не было. Сообщили оператору, что нужно отправить 15 небольших коробок с окопными свечами на СВО. Также нам нужно было выяснить, можем ли использовать свои коробки. Сотрудница ответила, что не намерена заниматься полдня нашими посылками, а помещение их отделения не предназначено для этого», — пояснили родные мобилизованных.

Затем родственники приехали в другое отделение почты, где их посылки оформили без проблем, а также обратились в Народный фронт. После огласки ситуации была проведена служебная проверка. Поступок оператора посчитали недопустимым, а начальника почтового отделения уволили.

Напомним, в начале января губернатор Иркутской области доставил гуманитарную помощь в зону СВО. Игорь Кобзев передал бойцам технику, оборудование, новогодние подарки.

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