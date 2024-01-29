Итоги недели. Что важного произошло в Воронежской области и других регионах с 22 по 28 января

РИА «Воронеж» публикует подборку самых значимых событий минувшей недели. О том, что произошло в Воронежской области и других регионах России с 22 по 28 января, — в одном материале.
Дата недели
В четверг, 25 января, Воронеж отметил День освобождения от фашистских захватчиков. За 212 дней оккупации фашистские захватчики уничтожили город на 94%. О том, как Воронежу удалось возродиться из руин, — в нашем материале.
В честь памятной даты губернатор Александр Гусев возложил цветы и венки к Вечному огню на Аллее Героев у «Музея-диорамы», ремонт которого был завершен к знаменательному дню. В церемонии также участвовали председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов, мэр Вадим Кстенин, представители законодательных и исполнительных органов власти, ветеранских и общественных организаций, силовых и правоохранительных структур, детских и молодежных объединений, духовенства.
В этот же день глава региона осмотрел обновленный Центр военно-патриотического воспитания, где сообщил о планах учредить региональную премию для тех, кто наиболее активно участвует в поддержке военнослужащих, находящихся в зоне СВО, и их семей. Во время визита Александру Гусеву также представили план реконструкции парка Патриотов.
Кроме того, в субботу, 27 января, в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, губернатор Воронежской области Александр Гусев приехал в Санкт-Петербург почтить память защитников и жителей города. Глава региона возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище.
Теракт недели
Утром среды, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области упал военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все находившиеся на борту люди погибли.
Самолет рухнул в поле недалеко от населенного пункта. Перед происшествием в регионе было запущено оповещение ракетной опасности. После крушения военного борта еще один самолет Ил-76 с 80 украинскими военнопленными развернули. Глава военного комитета Государственной Думы Андрей Картаполов заявил, что руководство Украины знало о предстоящем обмене и способе доставки военнопленных к месту его проведения. Ил-76, по его словам, был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot производства США или Iris-T немецкого производства.
Открытие недели
В пятницу, 26 января, в воронежской школе № 95 имени Героя России Александра Крынина была торжественно открыта мемориальная доска в его честь. В том числе участие в памятной церемонии приняли родственники героя, заместитель главы администрации Воронежа по социальной политике Любовь Кулакова, депутаты областной думы, руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Воронежской области Маргарита Масленникова. Ученики школы рассказали стихи, посвященные памяти Александра Крынина и специальной военной операции, и спели патриотические песни. Бабушка офицера Любовь Бахметьева выразила благодарность всем, кто сохраняет память об Александре, ее единственном и любимом внуке.
Чудо недели
Двенадцатилетний Евгений Зеленков из Калача — любознательный мальчик, который очень любит конфеты. Он давно мечтал увидеть процесс производства сладостей. Во вторник, 23 января, он попал на Воронежскую кондитерскую фабрику и узнал, как делают конфеты, зефир и вафли в шоколаде. Чудо произошло благодаря ежегодной акции «Елка желаний»: в конце декабря минувшего года губернатор Александр Гусев снял с елки в правительстве региона шарик с новогодним желанием Евгения.
Назначение недели
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о назначении Павла Чибисова на должность министра физической культуры и спорта Воронежской области. Экс-глава администрации Терновского района приступил к обязанностям во вторник, 23 января.
Наряду с этим глава региона назначил Павла Чибисова куратором Терновского района. Основной целью назначения стало взаимодействие региональной и муниципальной власти в решении вопросов местного значения.
Трагедия недели
В Воронежской области обычная тренировка хоккейного клуба «ЭкоНива-Бобров», выступающего в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) и входящего в систему воронежского «Бурана» из ВХЛ, закончилась трагедией. Во время занятия на льду умер 17-летний нападающий команды Венедикт Осипов. Корреспондент РИА «Воронеж» собрала всю имеющуюся на данный момент информацию о случившемся.
Шок недели
В ночь на понедельник, 22 января, возле мусорных баков на улице Моисеева в Ленинском районе Воронежа обнаружили тело 17-летней девушки. Сложенное пополам и связанное веревкой, оно лежало в сумке-бауле с вещами. В Сети появилась информация, что убийство произошло на съемной квартире, где обнаружили замытые следы крови и паспорт жертвы. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В преступлении заподозрили 28-летнего Марка Попова. Считается, что он был парнем убитой девушки.
По неофициальной информации, убийство произошло еще 17 января. Спустя два дня, 19 января, обвиняемый сообщил о преступлении своим знакомым и отправил каждому из них сообщение в мессенджере, к которому прикрепил видео с трупом. Кроме того, Марк Попов был замечен на улице — его неадекватное поведение сняли на видео очевидцы. Эти кадры разместили в социальных сетях 18 января. Окровавленный молодой человек полуголым бегал по улице Моисеева, кричал и напал на женщину.
Марка Попова задержали днем вторника, 23 января. На следующий день Ленинский райсуд Воронежа заключил ранее не судимого мужчину под стражу на два месяца.
Спортивные достижения недели
Воронежская спортсменка Наталья Фролова стала чемпионкой России в многодневной трек-гонке по очкам среди женщин. Второе место завоевала еще одна воронежская спортсменка — Гульназ Хатунцева. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге на велотреке «Локосфинкс» с 19 по 22 января.
Вместе с тем воронежская тяжелоатлетка Светлана Ершова стала обладательницей Кубка России. Двукратная чемпионка Европы и многократная победительница чемпионатов России поднялась на пьедестал почета в весовой категории 55 кг. Соревнования стартовали в Туле в субботу, 27 января, в них участвуют более 300 спортсменов.
В субботу, 27 января, в третьем матче выездной серии воронежский «Буран» прервал череду поражений и уверенно обыграл в Ижевске местную «Ижсталь» со счетом 4:1. В составе «ураганных», доминировавших на льду большую часть встречи, отметился дублем Максим Капитуров (на пятой и 33-й минутах), а также по разу отличились Илья Епищев (17-я минута) и Дмитрий Колготин (43-я минута). Единственную ответную шайбу, ставшую неожиданностью, у хозяев забросил Вячеслав Ушенин (на 45-й минуте), которому ассистировал его брат Владислав.