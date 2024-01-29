Итоги недели. Что важного произошло в Воронежской области и других регионах с 22 по 28 января

По неофициальной информации, убийство произошло еще 17 января. Спустя два дня, 19 января, обвиняемый сообщил о преступлении своим знакомым и отправил каждому из них сообщение в мессенджере, к которому прикрепил видео с трупом. Кроме того, Марк Попов был замечен на улице — его неадекватное поведение сняли на видео очевидцы. Эти кадры разместили в социальных сетях 18 января. Окровавленный молодой человек полуголым бегал по улице Моисеева, кричал и напал на женщину.