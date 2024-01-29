Новый министр иностранных дел Молдовы Михаил Попшой принес присягу

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Новый глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Михаил Попшой принес в понедельник присягу и официально вступил в должность.
Попшой сменил на посту Николае попеску, который на прошлой неделе объявил о своей отставке. До нового назначения Михаил попшой занимал пост вице-спикера парламента, входил во фракцию правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).
Церемония присяги прошла в президентском дворце в присутствии главы государства Майи Санду и премьер-министра Дорина Речана.
«Наши цели во внешней политике остаются теми же», — заявила Майя Санду на церемонии присяги.
Глава кабмина заявил, что структура правительства изменится: будет вице-премьер иностранных дел и вице-премьер по евроинтеграции без портфеля. Утверждение новой структуры кабмина планируется в четверг в парламенте.