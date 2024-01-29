Михаил Попшой — биография

Михаил Попшой родился 10 марта 1987 года в поселке Котчиха Омутнинского района Кировской области РСФСР. Окончил кишиневский лицей им. Штефана Водэ в 2006 году, продолжил обучение в Молдавском Государственном университете (МолдГУ) на факультете международных отношений, окончил вуз в 2009 году.
На втором году обучения в вузе (2007−2008) получил грант Erasmus Mundus от Европейской комиссии и обучался в Турции, в Ближневосточном техническом университете (Анкара). Продолжил обучение по программе магистратуры в МолдГУ по американистике.
В 2010—2014 годах работал в политико-экономическом отделе посольства США в Кишиневе.
В 2014 году получил стипендию магистратуры в Европейском союзе, где изучал государственную политику в Центрально-Европейском университете (2014−2015) в Венгрии и в Йоркском университете (2015−2016 годы) в Великобритании.
В 2016—2017 годах сотрудничал с фондами Джорджа Сороса. В качестве консультанта и аналитика также сотрудничал с Джеймстаунским фондом, Американским институтом предпринимательства (Вашингтон), Институтом исследований внешней политики (Филадельфия, США) и др.
В сентябре 2017 года стал вице-председателем Партии «Действие и солидарность» (PAS), которую тогда возглавляла Майя Санду.
На парламентских выборах в феврале 2019 года был избран депутатом по одномандатному избирательному округу № 32 (Кишинев) от избирательного блока ACUM (PAS и Платформа DA).
В июне 2019 года был избран вице-спикером парламента. Входил в состав парламентской Комиссии по внешней политике и европейской интеграции.
Сменил на посту министра иностранных дел ушедшего в отставку Николае Попеску, 129 января 2024 года был приведен к присяге на новом посту.
Биографическая справка подготовлена на основании информации из открытых источников.