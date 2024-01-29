В Хабаровском крае назначили нового замначальника МВД

В УМВД по Хабаровскому краю назначили нового заместителя начальника по региону. Согласно приказу от 17 января 2024 года, им стал полковник полиции Николай Добросоцкий.
Николай Иванович родился 22 мая 1984 года в Воронеже, с 1998 по 2001 годы учился в Новочеркасском суворовском военном училища. Потом четыре года являлся слушателем Воронежского института МВД. Четыре года назад получил диплом Тамбовского государственного технического университета.
После окончания Воронежского института служил оперативником в отделе уголовного розыска Юго-Восточного УВД на транспорте. С 2006 года работал в кадровом подразделении Воронежского института МВД, а с 2017 года возглавлял отдел кадров.
Кроме того, в 2020 году Николай Иванович защитил диссертацию и стал кандидатом исторических наук. За время работы у него накопилось немало наград.
Женат. Воспитывает сына и дочь.