В Хабаровском крае назначили нового замначальника МВД

Николай Иванович родился 22 мая 1984 года в Воронеже, с 1998 по 2001 годы учился в Новочеркасском суворовском военном училища. Потом четыре года являлся слушателем Воронежского института МВД. Четыре года назад получил диплом Тамбовского государственного технического университета.