Второй район в СКО остался без акима

По специальности Ж. Садвокасов «инженер-механик», в его послужном списке нет должностей, так или иначе связанных с энергетикой и ЖКХ. Был главным специалистом, начальником отдела управления предпринимательства и промышленности, главным инспектором акима области, заместителем руководителя аппарата акима области, руководителем управления внутренней политики и индустриально-инновационного развития.