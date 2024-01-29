Второй район в СКО остался без акима

По информации пресс-службы акимата области, Жанат Садвокасов освобожден от занимаемой должности акима Кызылжарского района и назначен заместителем руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Район он возглавлял с 2018-го года.
По специальности Ж. Садвокасов «инженер-механик», в его послужном списке нет должностей, так или иначе связанных с энергетикой и ЖКХ. Был главным специалистом, начальником отдела управления предпринимательства и промышленности, главным инспектором акима области, заместителем руководителя аппарата акима области, руководителем управления внутренней политики и индустриально-инновационного развития.
Место акима Кызылжарского района пока остается вакантным. Как и Уалихановского района. Прежний аким Кайрат Пшенбаев ушел в начале января на заслуженный отдых.