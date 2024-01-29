«Вас ждут испытания»: Глава Башкирии обратился к мэру Уфы

По данным ЦУРа, больше всего обращений поступило от жителей Кировского, Советского, Октябрьского, Орджоникидзевского районов. Радий Хабиров поручил мэру города Ратмиру Мавлиеву взять вопрос под личный контроль.
«Видим рост числа жалоб по снегу. На это нужно обращать внимание, — подчеркнул Радий Хабиров. — И, соответственно, убирать общественные пространства. Все-таки мы их много делали, надо их содержать, в том числе и зимой, чтобы люди ходили. Насколько я понимаю, вас ждут очередные испытания. Снегопады, похоже, идут. Отрабатывайте, пожалуйста».
По данным министерства ЖКХ Башкирии, на прошлой неделе в уборке снега в республике было задействовано 1922 единицы техники и 3207 дворников.
Напомним, по прогнозам синоптиков, в Башкирии в ближайшие три дня будет снежная и морозная погода.