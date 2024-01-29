«Вас ждут испытания»: Глава Башкирии обратился к мэру Уфы

«Видим рост числа жалоб по снегу. На это нужно обращать внимание, — подчеркнул Радий Хабиров. — И, соответственно, убирать общественные пространства. Все-таки мы их много делали, надо их содержать, в том числе и зимой, чтобы люди ходили. Насколько я понимаю, вас ждут очередные испытания. Снегопады, похоже, идут. Отрабатывайте, пожалуйста».