Памфилова представила слоган выборов президента

«У каждого есть право и возможность — то, на что мы направили наши усилия — ознакомиться с теми кандидатами, которых мы зарегистрируем, и выбрать себе того, кто в большей степени отвечает предпочтениям избирателя», — сказала Памфилова. Она призвала граждан серьезно отнестись к кампании, прийти на выборы, показать свою гражданскую зрелость, небезразличие к тому, что будет происходить в стране.