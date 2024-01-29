Единство Башкортостана есть и никто не позволит его расколоть — Радий Хабиров

«Прием граждан я проведу. У людей накопленное недовольство есть. Я с удовольствием пообщаюсь. Еще раз подчеркиваю, экологическая проблема людей сильно волнует, так отмахиваться от нее нельзя, — сказал он Радий Хабиров и поручил руководителю администрации Главы РБ Максиму Забелину предусмотреть возможность проведения встречи с экологами. — Посмотрите один из форматов, где мое участие чтобы было. Я бы с удовольствием пообщался. Экологи, как правило люди, я бы сказал, ершистые и приятного никогда особо не говорят. Но тем не менее нам надо их услышать и с ними поговорить».