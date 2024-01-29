Единство Башкортостана есть и никто не позволит его расколоть — Радий Хабиров

Как отметил руководитель региона, такое единение необходимо видеть, понимать, демонстрировать.
«Мы должны понимать, что единство республики есть и никто не позволит его расколоть, — заявил на оперативном совещании правительства в ЦУРе РБ Радий Хабиров. — Вы, наверное, слышали мое предложение: здесь мы работаем не только с теми, кто с нами согласен. Нас люди избрали, чтобы работать со всеми. В том числе и я. Поэтому что я предлагаю. Надо переходить в плоскость определённых конкретных шагов и действий».
Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов встречаться с людьми. Если этого не делать, то паузу обязательно заполнит недостоверная информация, отметил он.
«Рассказывайте о наших планах и задачах. Голову в песок совать не надо, проблем много. Поэтому людям надо рассказывать, куда мы двигаемся и что делаем», — сказал Хабиров.
На сегодняшний день одна из острых точек, где очень много людей высказывают свою позицию и просят помочь — это экологические проблемы, констатировал руководитель региона. Как сообщил Радий Хабиров, 31 января в Учалах запланировано проведение заседание МВК по недропользованию, на котором «посмотрим, как организована координация со всеми, кто имеет отношение к выделению выдачи лицензий и так далее». В целом, как осуществляется надзор за деятельностью в этой сфере.
Кроме того, Глава Башкортостана намерен провести в Учалах прием граждан.
«Прием граждан я проведу. У людей накопленное недовольство есть. Я с удовольствием пообщаюсь. Еще раз подчеркиваю, экологическая проблема людей сильно волнует, так отмахиваться от нее нельзя, — сказал он Радий Хабиров и поручил руководителю администрации Главы РБ Максиму Забелину предусмотреть возможность проведения встречи с экологами. — Посмотрите один из форматов, где мое участие чтобы было. Я бы с удовольствием пообщался. Экологи, как правило люди, я бы сказал, ершистые и приятного никогда особо не говорят. Но тем не менее нам надо их услышать и с ними поговорить».
Глава Башкортостана также поручил провести этот весной большой форум — республиканский Управдом, потому что «людей волнует все, что рядом — убранный двор, чищенные дороги, тепло в домах, работа здравоохранения». В настоящее время в городах и районах региона проходят Управдомы и, по мнению, руководителя республики, очень важно, чтобы они проводилсь не для галочки, не просто формально.
«Мой призыв — созидать Башкортостан вместе — находит понимание. Я не могу сказать, что какие-то глубинные национальные проблемы есть, но в том числе люди обращаются по вопросам сохранения культуры, языков народов, проживающих на территории республики. Поэтому уже со следующей недели мы начнем цикл моих встреч. Прежде всего, с Курултаем башкир я бы хотел встретиться, с Конгрессом татар, с Собором русских, с Канашем чувашей, с национальными культурными объединениями марийцев, удмуртов. Я бы хотел встретиться, чтобы они тоже обозначили, какие проблемы есть. На Курултай башкир попросите, чтобы в том числе пригласили людей, которые имеют свою собственную точку зрения, где-то может быть отличающуюся от нашего видения развития. Я тоже с удовольствием послушаю. Будем вырабатывать единую точку развития», — подытожил Радий Хабиров.