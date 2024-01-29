Беглов приехал на «Ладожскую» за день до ее открытия и рассказал о планах на метро

Беглов подтвердил, что 30-й трамвайных маршрут, который стал бесплатным шаттлом на время закрытия станции, продолжит существовать уже на платной основе. «Если он будет удобный и будет загрузка, то мы его и дальше оставим», — пояснил он.



Кроме того, губернатор напомнил, что идет проектирование по станции «Парк Победы»: «Нужно делать уже. К сожалению, уже ветшает оборудование, и станции, и козырьки. Поэтому работаем над этим». «Фонтанка» рассказывала, что «Парк Победы» в ближайших планах города на закрытие для реконструкции вестибюля.



Говоря о строительстве новый станций, Беглов напомни о вводе «Горного института» в 2024 году. «Мы хотели пустить и “Театральную”, но там не решён сейчас вопрос с павильоном (место выхода — прим) с собственниками. Но, думаю, в ближайшее время мы решим». «Фонтанка» рассказывала. что «Театральная» даже после открытия участка «Спасская» — «Горный институт» будет работать на прогон без выхода на поверхность: для нее намерены построить выходы на месте Дома быта и на месте АЗС напротив д. 23 по ул. Декабристов.