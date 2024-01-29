Президент поручил поставить в регионы 1200 автобусов и электробусов и довести объем ж/д перевозок до допандемийного уровня

По информации пресс-секретаря Шерзода Асадова, на сегодняшнем совещании Шавкат Мирзиёев подверг критике то, что не все автобусы, которые планировалось поставить в регионы, были доставлены. Он поручил доставить в регионы 1200 автобусов и электробусов для общественного транспорта в этом году.