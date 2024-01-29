Президент поручил поставить в регионы 1200 автобусов и электробусов и довести объем ж/д перевозок до допандемийного уровня

По информации пресс-секретаря Шерзода Асадова, на сегодняшнем совещании Шавкат Мирзиёев подверг критике то, что не все автобусы, которые планировалось поставить в регионы, были доставлены. Он поручил доставить в регионы 1200 автобусов и электробусов для общественного транспорта в этом году.
Глава государства также отметил, что в период пандемии железнодорожные перевозки сократились в два раза. Из-за этого люди вынуждены выезжать за границу на автомобиле или автобусе. Он отметил, что зимой на дорогах очень часто случаются неприятные ситуации.
Президент поручил провести переговоры с зарубежными партнерами и довести количество железнодорожных перевозок до допандемийного уровня.
В системе Минтранса имеется 167 автобусов для международных перевозок, но государственные транспортные предприятия не могут конкурировать с перевозчиками частного сектора и стран ближнего зарубежья. В связи с этим глава государства указал на необходимость привлечь частных партнеров для развития конкуренции в сфере международных автобусных перевозок.