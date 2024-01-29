Буи и колючая проволока: почему власти Техаса взбунтовались против Байдена

Отношения между губернатором Техаса республиканцем Грэгом Эбботтом и федеральными властями начали ухудшаться после прихода к власти Джо Байдена. Хотя какое-то время новая администрация продолжала политику Дональда Трампа по усилению охраны мексиканской границы, на президентство Байдена пришелся рекордный рост нелегальной миграции. За последние три года при переходе через южную границу США были задержаны более 6,3 млн человек, из них около 2,4 млн остаются пока в США, в ожидании решения своей участи.
В декабре 2023 года количество переходов границы достигло почти 10 000 в день.
Поскольку Техас имеет наиболее протяженную границу с Мексикой, на этом штате массовый приток мигрантов сказывается сильнее всего. При этом не все стереотипы, связанные с миграцией, подтверждаются статистикой: например пограничные города являются самыми безопасными в стране с точки зрения уровня преступности. Тем не менее для Техаса проблема стала едва ли не главной.
Кроме того, власти штата автобусами вывезли почти 100 000 мигрантов в Калифорнию, Нью-Йорк и другие демократические штаты.
Обвиняя Байдена в нежелании решать проблему, губернатор Эбботт начал операцию «Одинокая звезда» и направил 20 000 нацгвардейцев и полицейских патрулировать границу и задерживать нелегальных мигрантов. Власти отчитались о сотнях тысяч арестов и крупных изъятиях наркотиков, но критики считают, что операция, которая обошлась бюджету Техаса уже более чем в $10 млрд, не очень эффективна.
Не понравилось в Вашингтоне и принятое в 2021 году властями Техаса решение установить плавучие буи и ограждения из колючей проволоки на пограничной реке Рио Гранде.
А федеральные пограничники не всегда могли вмешаться в ситуацию из-за отказа техасских силовиков пропустить их к заграждениям. Поскольку охрана границы и регулирование миграции является прерогативой федеральной власти, пограничники в какой-то момент начали демонтировать колючую проволоку, но власти Техаса подали на них в суд. Дело дошло до Верховного суда, который встал на сторону федеральных органов.
Но, поскольку суд не сопроводил свое решение обоснованием, власти Техаса истолковали его по-своему, посчитав, что суд разрешил демонтаж заграждений, но не запретил их устанавливать снова, поэтому продолжили размещать их на границе. А губернатор Эбботт выпустил обращение, в котором обвинил администрацию Байдена в отказе исполнять федеральные миграционные законы и защищать штаты от вторжения мигрантов и мексиканских наркокартелей. По его словам, штат имеет право на самозащиту и поэтому будет принимать необходимые для этого меры.
Эбботта уже поддержали 25 губернаторов-республиканцев, а 14 из них направили части своей Национальной гвардии на подмогу Техасу. В ответ демократы обвиняют Техас в неподчинении и призывают Байдена поставить Нацгвардию под свой контроль. Закон позволяет это делать в крайнем случае, и некоторые президенты подчиняли себе нацгвардейцев в штатах, где шли массовые беспорядки или власти отказывались исполнять решение Верховного суда. Но пока такой шаг со стороны президента кажется маловероятным, как и масштабное силовое противостояние между федеральными органами и техасскими силовиками.
Республика Техас?
На фоне этого противостояния стали звучать призывы к отделению штата. В Техасе действительно существует движение Texas Nationalist Movement, которое выступает за сецессию, но оно остается довольно маргинальным, хотя и набирает обороты в последние годы. В 2022 году съезд местного отделения Республиканской партии включил в свою программу призыв к законодательному собранию провести референдум об отделении штата. Аналогичный законопроект действительно вносили в местной легислатуре, но он не был рассмотрен.
Не имея возможности самостоятельно инициировать референдум, техасские сепаратисты пытались провести своеобразный опрос в рамках праймериз Республиканской партии. И хотя он не имел бы юридической силы, они надеялись, что это склонит на их сторону законодателей-республиканцев, у которых большинство в техасской легислатуре. Однако в декабре 2023 года руководство партии отказало в проведении опроса, сославшись на недостоверность собранных подписей и поздний срок их подачи.
Еще в 1868 году Верховный суд постановил, что в конституции нет права штатов на сецессию, а подобные решения местных властей или всенародных референдумов не будут иметь силы. Применительно к Техасу некоторые сторонники независимости ссылаются на резолюцию 1845 года, по которой тогда еще независимая Республика Техас вступила в состав США. Но в ней лишь сказано, что Техас имеет право создать на своей территории не более четырех новых штатов и с независимостью это никак не связано.
Блокированная реформа
Облегчить проблему на южной границе могла бы миграционная реформа, которую сенаторы обсуждают в Вашингтоне.
Оказавшись в уязвимом положении, Белый дом согласился на существенные уступки, включая ускорение процесса депортации, ужесточение условий получения убежища и режима работы пограничных пунктов — их предполагается закрывать, если количество задержаний за незаконное пересечение границы превысит определенное пороговое значение.
Но похоже, что эта сделка, как и неоднократные попытки реформ в этой сфере за последние 20 лет, не будет реализована. Против нее выступил спикер палаты представителей Майк Джонсон и его консервативные коллеги, требуя принятия более радикальных мер. Но самое главное — Дональд Трамп, практически обеспечивший себе номинацию кандидата на пост президента от Республиканской партии, заявил, что республиканцы не должны идти на сделку с демократами, если не получат все, что требуют. Вслед за Трампом, реформу начали хоронить и консервативные республиканцы в сенате.
На закрытой встрече с коллегами по фракции лидер сенатских республиканцев Митч Макконнелл прямо сказал, что принятие миграционной реформы сейчас помешает избранию Трампа.
Поэтому весьма вероятно, что переговоры по миграционной реформе провалятся, а противостояние на границе продолжится как минимум до ноябрьских выборов президента и конгресса.
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