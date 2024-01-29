Буи и колючая проволока: почему власти Техаса взбунтовались против Байдена

Еще в 1868 году Верховный суд постановил, что в конституции нет права штатов на сецессию, а подобные решения местных властей или всенародных референдумов не будут иметь силы. Применительно к Техасу некоторые сторонники независимости ссылаются на резолюцию 1845 года, по которой тогда еще независимая Республика Техас вступила в состав США. Но в ней лишь сказано, что Техас имеет право создать на своей территории не более четырех новых штатов и с независимостью это никак не связано.