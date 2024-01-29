«А что так можно было?»: девочка из Новосибирска пробралась к Владимиру Путину, чтобы сделать фото на память

Когда Марусю пригласили на Всероссийский семейный форум, взрослые спрашивали: точно поедешь, не передумала? Дело в том, что случился казус — на новогодних каникулах девочка сломала руку, катаясь на лыжах. С гипсом путь до столицы не очень удобен. Но школьница была непреклонна: поеду! И правильно сделала: Маруся даже с травмой оказалась на форуме самой ловкой. Когда выступал президент, шмыгнула вдоль рядов и добежала туда, где идеальный ракурс. С собой был детский фотоаппарат — цифровая мыльница, подаренная Дедом Морозом.