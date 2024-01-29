«А что так можно было?»: девочка из Новосибирска пробралась к Владимиру Путину, чтобы сделать фото на память

Десятилетняя Маруся из Новосибирска выбежала к сцене, где выступал Владимир Путин на форуме «Родные — Любимые». Мероприятие открывало Год Семьи в России и проходило на ВДНХ. Семья Маруси была на него приглашена как многодетная (всего в ней пять детей).
Девчушка со старинным русским именем Маруся мечтала о встрече с президентом. Интересно же: какой он вблизи — главный человек в стране. Еще и — однофамилец. Ну, почти. Маруся-то — Путинцева.
Когда Марусю пригласили на Всероссийский семейный форум, взрослые спрашивали: точно поедешь, не передумала? Дело в том, что случился казус — на новогодних каникулах девочка сломала руку, катаясь на лыжах. С гипсом путь до столицы не очень удобен. Но школьница была непреклонна: поеду! И правильно сделала: Маруся даже с травмой оказалась на форуме самой ловкой. Когда выступал президент, шмыгнула вдоль рядов и добежала туда, где идеальный ракурс. С собой был детский фотоаппарат — цифровая мыльница, подаренная Дедом Морозом.
— Мы были далеко от сцены, видно было не очень, дочка попросила: «Мам, можно я выйду в проход между рядами?». Я не стала запрещать, она прошмыгнула в проход, а потом подбежала к сцене, куда даже журналистов не пускали, — рассказала «КП» мама Маруси Ирина Путинцева.
Не теряя ценных секунд, маленькая Путинцева сняла на фото Путина. И счастливая вернулась на место. У взрослых на лице недоумение: «А что, так можно было?».
— За это фото никто ей ничего не сказал, все-таки дети — главные были на этом форуме, зачем же их ругать. Только охранник рукой помахал, мол, сфотографировала — уходи от сцены.
Родные теперь шутят: сделала дело одной левой!