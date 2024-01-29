Челябинский депутат собирается искоренить травлю в школе

Сразу два случая буллинга в Челябинской области снова подняли острый вопрос школьной травли. Депутат Госдумы Яна Лантратова считает, что решение этой проблемы нужно подкрепить законодательной базой.
Нынешняя информационная неделя на Южном Урале началась с сообщений СМИ о сразу двух случаях буллинга. В первом случае, издевательствам в златоустовской школе № 90 подверглась ученица четвёртого класса. Вчера прокуратура сообщила о том, что по фактам сообщений в соцсетях начата проверка. Сегодня стало известно, что в челябинской школе № 58 унижению подвергся учащийся третьего класса.
«МК-Челябинск» обратился за комментарием к депутату Госдумы от Челябинской области Яне Лантратовой, которая является зампредом думского комитета по просвещению и занимается проблемами школьной травли не первый год.
— Я связалась с семьей девочки из Златоуста. Вынуждена констатировать, что проблема травли, к сожалению, очень серьёзно стоит не только в России, но и в мире. — рассказала Яна Валерьевна. — Я проводила серьёзную научно-практическую конференцию со специалистами МГУ и мы говорили о том, что травля является самой частой причиной подростковых суицидов. В 75 процентах случаев скулшутинга (стрельбы в школе — прим.авт.) причиной также является травля. По существующей статистике 57 процентов детей и 70 процентов педагогов сталкиваются с фактами травли.
— Насколько точно сейчас мониторятся случаи травли в школах?
— Точный сбор данных по теме травли затруднён тем, что лишь 0,3 процента жертв обращаются в департаменты образования и правоохранительные органы. Зачастую родители жертв буллинга просто переводят ребенка в другую школу, что проблему травли никак не решает, потому что очень быстро появляется новая жертва или новый агрессор. Проблема травли — проблема заражённого коллектива.
— Предпринимаются ли какие-либо конкретные шаги по излечению этого «заражённого коллектива»?
— Для решения проблемы травли в Челябинской области мы запустили два проекта. Один называется «Дети в интернете», другой — «Почта доверия». В рамках программы «Дети в интернете», созданной уже в первый год моей работы в Челябинской области, мы проводим практико-ориентированные семинары с родителями, отдельно — с детьми, отдельно — с педагогами. Мы немного говорим о теории, а затем о практике: как заметить, что с ребёнком что-то не так; как распознать это явление; как помочь выйти из той или иной ситуации.
Проект «Почта доверия» родился после встречи со школьниками из Чебаркуля. В рамках проекта мы устанавливаем в школах ящички, в которые дети могут анонимно бросить записочку или по QR-коду написать письмо со своим вопросом. С определенной периодичностью психологи отвечают на эти вопросы и дети могут узнать ответы о том, что их больше всего беспокоит. За год мы получили четыре тысячи обращений от детей и почти 3800 с лишним уже обработаны и дети получили ответы.
— Что же мешает искоренить буллинг раз и навсегда?
— Мы ведем большую работу по профилактике случаев травли в школах, но нужно правильно понимать правовой контекст этой работы. Почему травля происходит? В нашем законодательстве не установлено даже понятие травли. Это существенно затрудняет системную работу по её профилактике. Поэтому сейчас я с коллегами разрабатываю законопроект по травле. Мы проанализировали международный опыт борьбы с травлей, изучили какие методы применяются в разных странах и сейчас готовим законопроект.
— В чём его суть? И в чём будет его польза?
— Этот документ предполагает появление терминов «жертва», «участник», «организатор» и «наблюдатель травли». Отдельными видами травли будут признаны оскорбительные обращения, распространение порочащей информации, умышленное похищение или повреждение вещей жертвы, публичное обсуждение физических, психологических или интеллектуальных особенностей тех, кого травят. Но, в любом случае, я беру случай в Златоусте под свой личный контроль.
Ранее, «МК-Челябинск» писал о том, что Яна Лантратова предлагает создать федеральную программу «Герой для школы».