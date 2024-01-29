Челябинский депутат собирается искоренить травлю в школе

— Для решения проблемы травли в Челябинской области мы запустили два проекта. Один называется «Дети в интернете», другой — «Почта доверия». В рамках программы «Дети в интернете», созданной уже в первый год моей работы в Челябинской области, мы проводим практико-ориентированные семинары с родителями, отдельно — с детьми, отдельно — с педагогами. Мы немного говорим о теории, а затем о практике: как заметить, что с ребёнком что-то не так; как распознать это явление; как помочь выйти из той или иной ситуации.