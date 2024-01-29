Песков: Путин не будет принимать участия в предвыборных дебатах

«Президент не участвует в предвыборных дебатах», — заявил Песков.
Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства перенаправил в избирательный штаб вопрос о получении Путиным удостоверения кандидата в президенты.
29 января Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала Путина в качестве кандидата на должность президента РФ на выборах в марте 2024 г. Удостоверение кандидата в здании ЦИК получил сопредседатель избирательного штаба Путина, глава Союза театральных деятелей (СТД) России и худрук Театра Табакова Владимир Машков. Документ ему вручила председатель избирательной комиссии Элла Памфилова.
Штаб Путина доставил в ЦИК подписи в его поддержку для регистрации на выборах 22 января. Он стал первым из самовыдвиженцев, подписи в поддержку которого представили в комиссию. Туда привезли 95 коробок с подписными листами.
Машков заявил, что за месяц в поддержку Путина было собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимых 300 000. На проверку подписных листов ЦИК России отводится 10 дней. Она пройдет в три этапа.
Выборы президента назначены на 17 марта, голосование будет проходить три дня — 15, 16 и 17 марта. Решение о регистрации всех кандидатов ЦИК необходимо принять до 10 февраля включительно.