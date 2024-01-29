В Кремле анонсировали визит Путина в Турцию в феврале

«Да, готовится визит», — сказал Ушаков, утвердительно ответив на уточняющий вопрос, состоится ли данный визит в феврале.
Ранее дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что визит президента Путина в Турцию может состояться, ориентировочно, в феврале, но ситуация будет зависеть от графика лидеров Турции и России.
Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль своевременно сообщит о датах встречи двух президентов.