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В Кремле анонсировали визит Путина в Турцию в феврале

СТРЕЛЬНА, 29 янв — РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию состоится в феврале, он готовится, сообщил журналистам его помощник по международным делам Юрий Ушаков.
Путин Владимир
Источник: РИА "Новости"

«Да, готовится визит», — сказал Ушаков, утвердительно ответив на уточняющий вопрос, состоится ли данный визит в феврале.

Ранее дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что визит президента Путина в Турцию может состояться, ориентировочно, в феврале, но ситуация будет зависеть от графика лидеров Турции и России.

Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль своевременно сообщит о датах встречи двух президентов.

Путин Владимир