В Кремле анонсировали визит Путина в Турцию в феврале

Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль своевременно сообщит о датах встречи двух президентов.