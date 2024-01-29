Один из главных вопросов на повестке дня — утверждение проекта документа об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024−2026 годы и обсуждение перспектив дальнейшего развития белорусско-российского сотрудничества в различных сферах. Стороны подведут итоги реализации мероприятий Основных направлений на 2021−2023 годы и 28 союзных программ.
В повестке заседания также вопросы, касающиеся программы согласованных действий в области внешней политики, стратегии научно-технологического развития, реализации единой промышленной политики, модернизации и развития железнодорожной инфраструктуры, развития средств массовой информации Союзного государства.
Лукашенко и Путин принимают участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства
29 января, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин принимают участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства. Мероприятие проходит в Константиновском дворце, передает корреспондент БЕЛТА.
Один из главных вопросов на повестке дня — утверждение проекта документа об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024−2026 годы и обсуждение перспектив дальнейшего развития белорусско-российского сотрудничества в различных сферах. Стороны подведут итоги реализации мероприятий Основных направлений на 2021−2023 годы и 28 союзных программ.