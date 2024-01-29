Лукашенко и Путин принимают участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства

Один из главных вопросов на повестке дня — утверждение проекта документа об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024−2026 годы и обсуждение перспектив дальнейшего развития белорусско-российского сотрудничества в различных сферах. Стороны подведут итоги реализации мероприятий Основных направлений на 2021−2023 годы и 28 союзных программ.



В повестке заседания также вопросы, касающиеся программы согласованных действий в области внешней политики, стратегии научно-технологического развития, реализации единой промышленной политики, модернизации и развития железнодорожной инфраструктуры, развития средств массовой информации Союзного государства.