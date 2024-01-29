Казахстан выходит из соглашения о секретных изобретениях

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года».
Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений подписано главами правительств СНГ 4 июня 1999 года в Минске.
Это обстоятельство было обусловлено государственной формой собственности предприятий, существовавших в период СССР. Такие разработки являлись служебными изобретениями и имущественные права принадлежали работодателю в лице государства. Срок охраны изобретений составляет 20 лет и сейчас по всем ним, созданным в бывшем СССР, сроки действия охранного документа истекли.
В этой связи Совет министров иностранных дел СНГ 27 сентября 2018 года принял решение о прекращении действия многосторонних договоров, заключенных в рамках СНГ и направил государствам-участникам СНГ для подписания соответствующий протокол. 8 декабря 2020 года протокол подписан премьер-министром Республики Казахстан. Он также подписан главами правительств Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Российской Федерации.