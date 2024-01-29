Казахстан выходит из соглашения о секретных изобретениях

Соглашение было разработано в целях обеспечения режима секретности в отношении имеющихся в государствах-участницах СНГ сведений о секретных изобретениях, установления правовой охраны и порядка рассекречивания секретных изобретений, созданных в бывшем СССР. За все время действия соглашения в государствах-участниках СНГ не было подано ни одного ходатайства о выдаче охранных документов на секретные изобретения, делопроизводство по которым не завершено в СССР, и по которым не истекли сроки действия охранного документа. Также не было зафиксировано ни одного случая по рассекречиванию секретных изобретений.