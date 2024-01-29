Ушаков заявил о готовности России к переговорам с Украиной

«Мы отвечаем на запросы разных стран о нашей готовности, говорим, что мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали, и мы сейчас готовы, но не с кем разговаривать, потому что украинская сторона сама себе запретила вести переговоры с русскими», — сказал он журналистам.