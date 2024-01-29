Белоруссия стала атомной державой, заявил Путин

«Это, конечно, очень серьезное движение вперед, имея ввиду, что не просто станция построена, а, как мы всегда говорим, отрасль создается. И в этом смысле Белоруссия, конечно, стала атомной державой, это серьезный шаг вперед в развитии экономики и научной сферы, в технологическом развитии», — сказал Путин.