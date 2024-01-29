Белоруссия стала атомной державой, заявил Путин

СТРЕЛЬНА, 29 янв — РИА Новости. Белоруссия стала атомной державой после того, как в стране при участии России была построена Белорусская АЭС, это серьезный шаг вперед в экономическом и технологическом развитии, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании высшего государственного совета Союзного государства.
В ходе выступления Путин напомнил, что при участии РФ в 2023 году в Белоруссии было завершено строительство второго блока БелАЭС.
«Это, конечно, очень серьезное движение вперед, имея ввиду, что не просто станция построена, а, как мы всегда говорим, отрасль создается. И в этом смысле Белоруссия, конечно, стала атомной державой, это серьезный шаг вперед в развитии экономики и научной сферы, в технологическом развитии», — сказал Путин.