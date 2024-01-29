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Доверенными лицами Владимира Путина на выборах Президента РФ стали 5 воронежцев

Доверенными лицами кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина стали пять воронежцев. Всего в списке — 544 человека.
Источник: РИА "Воронеж"

Постановление о регистрации доверенных лиц опубликовали на сайте Центральной избирательной комиссии РФ в понедельник, 29 января.

В список от Воронежской области вошли:

1. Ераховец Юрий Николаевич — полковник запаса, Герой Российской Федерации, заслуженный военный штурман Российской Федерации, ветеран боевых действий, участник СВО.

2. Карзанов Владимир Петрович — участник СВО, ветеран боевых действий, пенсионер ФСБ, подполковник.

3. Масленникова Маргарита Юрьевна — руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Воронежской области, председатель регионального отделения общественной организации «Деловые женщины России». Мама троих сыновей. Старший приемный сын — участник СВО, служит в пограничных войсках Российской Федерации.

4. Проскурин Дмитрий Константинович — ректор Воронежского государственного технического университета.

5. Чиркова Ольга Юрьевна — заслуженная артистка Воронежской области.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что голосование на выборах Президента России состоится в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта 2024 года. Проголосовать можно будет на избирательном участке по месту жительства, с помощью ДЭГ или механизма «Мобильный избиратель».

Напомним, Владимир Путин стал четвертым зарегистрированным кандидатом на выборах главы государства. Ранее ЦИК зарегистрировала представителей трех парламентских партий — Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Николая Харитонова (КПРФ).

Зарегистрированы также доверенные лица кандидатов в президенты Леонида Слуцкого (535 человек) и Сергея Бабурина (81 человек). Всего по закону у кандидатов на должность Президента РФ может быть зарегистрировано до 600 доверенных лиц.