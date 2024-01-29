Полет в космос, рекорды и спокойные выборы. О чем говорили Путин и Лукашенко в Петербурге

Памятные даты в связи с Великой Отечественной войной, спокойные выборы и развитие Октябрьской железной дороги от Белоруссии до Петербурга. О чем говорили президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на Высшем государственном совете Союзного государства 29 января в Петербурге.
В своей речи Владимир Путин напомнил, что в 2024 году будет отмечаться 80-летие освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, а в 2025 году — 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Глава государства отметил, это важнейшие даты для братских народов, связанных общей историей, ценностями и родственными узами, пишет ТАСС.
Кроме того Путин сообщил, что женщина-космонавт из Белоруссии готовится к полету на МКС предстоящей весной. Речь идет о Марине Василевской. Также на международную космическую станцию отправятся россиянин Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон.
Международная повестка также стала предметом обсуждения между главами государств. Президент Лукашенко рассказал о своем визите в страны Африки, и о том, как там ждут российского участия.
По итогам встречи была утверждена новая Стратегия технологического развития Союзного государства на период до 2035 года. В ней содержатся конкретные шаги по укреплению общего технологического суверенитета, включая запуск крупных совместных проектов по импортозамещению. Как подчеркнул Лукашенко, РФ и РБ уже «многое сделали из того, что не понимали еще два года назад». «Нас не удалось поставить на колени, наоборот, мы мобилизовались и сделали немало», — рассказал Александр Лукашенко.
Товарооборот между государствами по итогам 2023 года должен достичь рекордных 54 млрд долларов, сообщил Лукашенко. Это будет историческим максимумом.
Есть и вопросы, которые до сих пор не были решены. К примеру, создание единых рынков нефти и газа — это главные вопросы, по которым страны полностью не определились, подчеркнул белорусский президент.
При этом Минск и Москва достигли договоренности об увеличении пропускной способности Октябрьской железной дороги в направлении Петербурга. Власти планируют нарастить объемы белорусских грузов, перевозимых для перевалки в российские порты.
«Мы с Владимиром Владимировичем месяца три назад обсуждали эту проблему и приняли решение, что Октябрьская железная дорога в направлении Питера должна более интенсивно работать», — заявил Александр Лукашенко.
Республика Беларусь стала атомной державой после того, как в 2023 году при участии России было завершено строительство второго блока БелАЭС, отметил Путин. По его словам, в стране не просто появилась станция, но и была создана целая отрасль.
Не обошли стороной и тему выборов. В ближайшее время в России будут выбирать президента, а в соседней Белоруссии пройдут парламентские и региональные выборы. По словам Лукашенко, период президентских выборов непростой. Он выразил надежду, что «все мероприятия пройдут спокойно».