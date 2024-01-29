Полет в космос, рекорды и спокойные выборы. О чем говорили Путин и Лукашенко в Петербурге

По итогам встречи была утверждена новая Стратегия технологического развития Союзного государства на период до 2035 года. В ней содержатся конкретные шаги по укреплению общего технологического суверенитета, включая запуск крупных совместных проектов по импортозамещению. Как подчеркнул Лукашенко, РФ и РБ уже «многое сделали из того, что не понимали еще два года назад». «Нас не удалось поставить на колени, наоборот, мы мобилизовались и сделали немало», — рассказал Александр Лукашенко.