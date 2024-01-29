Глава Ялты извинилась перед Аксеновым за дезинформацию

Глава администрации Ялты Янина Павленко извинилась перед главой Крыма Сергей Аксеновым за дезинформацию в отчете по ремонту подъездов. Об этом градоначальница написала в своем Telegram-канале.
Рабочую неделю начала с чистки кадров, которые допустили предоставление неверных данных в отчете по ремонту ялтинских подъездов за 2023 год. Документ лег на стол главы республики, а значит, дезинформировал его.
Такую ситуацию градоначальница назвала недопустимой. По ее словам, своих постов лишаются руководители двух муниципальных управляющих организаций. Кроме того, будет уволен замначальника еще одного. Павленко также объявила выговор руководителю РЭО, начальнику департамента ЖКХ Михаилу Аврунину и своему заму Юрию Журавлеву. Глава администрации добавила, что исправить недочеты нужно в течение двух недель. Чиновница заверила, что лично будет контролировать этот процесс.
— Приношу свои извинения Сергею Валерьевичу (Аксенову). Подобных ситуаций быть не должно, — заключила глава администрации.