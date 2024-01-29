Глава Ялты извинилась перед Аксеновым за дезинформацию

Такую ситуацию градоначальница назвала недопустимой. По ее словам, своих постов лишаются руководители двух муниципальных управляющих организаций. Кроме того, будет уволен замначальника еще одного. Павленко также объявила выговор руководителю РЭО, начальнику департамента ЖКХ Михаилу Аврунину и своему заму Юрию Журавлеву. Глава администрации добавила, что исправить недочеты нужно в течение двух недель. Чиновница заверила, что лично будет контролировать этот процесс.