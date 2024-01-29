Силуанов: общая валюта России и Беларуси обозначена как цель

МИНСК, 29 янв — Sputnik. Введение общей валюты было бы удобно для граждан Беларуси и России, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах заседания Высшего государственного совета Союзного государства в Санкт-Петербурге в понедельник.
По его словам, в Договоре о создании Союзного государства от 1999 года было предусмотрено создание единой валюты.
«Это такая высшая степень интеграции, но до этого решения нужно еще дойти с точки зрения интеграции наших экономик», — отметил российский министр, видео с его выступлением опубликовано в Telegram-канале SHOT.
Антон Силуанов обратил внимание, что единая валюта «как цель — она обозначена».
После чего добавил, что, по его мнению, это будет выгодно обеим сторонам, потому что единая валюта будет удобна для людей, благодаря единой системе расчетов.
В завершение глава Минфина РФ подчеркнул, что для такого решения нужны соответствующие предпосылки, поэтому сложно обозначить какой-либо период для его принятия.