Путин: Россия и Белоруссия совместно обеспечат равную и неделимую безопасность

15 января сообщалось, что белорусские военнослужащие пройдут обучение в России. Акцент будет сделан на передачу опыта российской армии, приобретенного в ходе военной операции на территории Украины. 12 декабря Россия ратифицировала соглашение с Белоруссией о создании и функционировании учебно-боевых центров для подготовки военнослужащих. Центры будут открывать на основании совместных решений министерств обороны двух стран. Ведомства должны будут определить их состав, структуру, численность, места дислокации, сроки формирования.