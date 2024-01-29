Путин: Россия и Белоруссия совместно обеспечат равную и неделимую безопасность

«Важно, что Россия и Белоруссия в условиях беспрецедентного внешнего давления плотно взаимодействуют на мировой арене, неизменно оказывают друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку. Подходы наших стран к актуальным глобальным и региональным проблемам совпадают или во многом близки», — сообщил Путин в ходе прошедшего в Санкт-Петербурге заседания Высшего совета Союзного государства России и Белоруссии (цитата по сайту Кремля).
По словам главы государства, российские и белорусские власти успешно совместно противостоят санкционному давлению со стороны Запада и намерены продолжить работу в этом направлении.
15 января сообщалось, что белорусские военнослужащие пройдут обучение в России. Акцент будет сделан на передачу опыта российской армии, приобретенного в ходе военной операции на территории Украины. 12 декабря Россия ратифицировала соглашение с Белоруссией о создании и функционировании учебно-боевых центров для подготовки военнослужащих. Центры будут открывать на основании совместных решений министерств обороны двух стран. Ведомства должны будут определить их состав, структуру, численность, места дислокации, сроки формирования.
Александр Кислов