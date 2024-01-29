Путин и Лукашенко подписали ряд документов, касающихся Союзного государнства

МИНСК, 29 янв — Sputnik. Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник в Санкт-Петербурге по итогам заседания Высшего Государственного совета Союзного государства подписали ряд документов, сообщает РИА Новости.
В частности, лидерами двух стран подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024−2026 годы.
Ранее госсекретарь Содружества Дмитрий Мезенцев сообщил, что в развитие этого декрета будут разработаны планы правительств, которые затронут различные сферы. Особенностью трехлетнего плана станет то, что его утвердят вице-премьеры двух государств. Это, по словам Мезенцева, позволит оперативнее реагировать на вызовы времени и вносить необходимые коррективы.
Собственность Союзного государства
Кроме того, Путиным и Лукашенко сегодня подписана резолюция об урегулировании вопросов собственности Союзного государства.
Мезенцев ранее пояснял, что инвентаризация союзной собственности по-настоящему никогда не проводилась и такая работа запланирована в 2024 году.
Необходимо «продумать механизмы привлечения тех финансовых результатов в союзный бюджет, которые достигаются при реализации программ Союзного государства», отмечал госсекретарь СГ.
Сегодня, как сообщалось, в Санкт-Петербурге президенты России и Беларуси также подписали постановление о создании медиахолдинга в Содружестве.