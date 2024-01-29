Путин и Лукашенко подписали ряд документов, касающихся Союзного государнства

Ранее госсекретарь Содружества Дмитрий Мезенцев сообщил, что в развитие этого декрета будут разработаны планы правительств, которые затронут различные сферы. Особенностью трехлетнего плана станет то, что его утвердят вице-премьеры двух государств. Это, по словам Мезенцева, позволит оперативнее реагировать на вызовы времени и вносить необходимые коррективы.