Глава МЧС поручил провести расследование из-за землетрясения в Алматы

В МЧС отметили, что нарекания министра касались деятельности по оповещению, информированию и обучению граждан. Кроме того, Шарипханов указал на важность принятия системных мер в этих направлениях. Он поручил усилить работу с населением по разъяснению действий при землетрясениях. Также министр поручил усовершенствовать алгоритм задействования имеющейся системы оповещения во всех регионах страны.