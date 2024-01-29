Глава МЧС поручил провести расследование из-за землетрясения в Алматы

«Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Сырым Шарипханов на аппаратном совещании МЧС высказал критические замечания по поводу упущений в работе структурных и территориальных подразделений МЧС по подготовке и реагированию к сейсмическим явлениям. Он также указал на недостаточную исполнительность и слабую работу в этом направлении подведомственных организаций», — говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что нарекания министра касались деятельности по оповещению, информированию и обучению граждан. Кроме того, Шарипханов указал на важность принятия системных мер в этих направлениях. Он поручил усилить работу с населением по разъяснению действий при землетрясениях. Также министр поручил усовершенствовать алгоритм задействования имеющейся системы оповещения во всех регионах страны.
«Следует разобрать и применять новые меры вовлечения граждан в проводимые сейсмотренировки. Обучение нужно проводить с применением новых приемов и способов занятий в максимально приближенных к реальной обстановке условиях. Оповещение и обучение должны быть качественными и целенаправленными», — добавил он.
Министр поручил создать Межведомственную комиссию по прогнозу сейсмических явлений на базе Национального научного центра сейсмических наблюдений и исследований МЧС с участием сотрудников Национального ядерного центра, Казахской головной архитектурно-строительной академии и сотрудников Министерства науки и высшего образования. Также им поручено доработать алгоритм действий всех спасательных подразделений с учетом работы в зоне возможных сейсмических явлений.
«Исполнение поручений взято на жесткий контроль», — отметили в ведомстве.