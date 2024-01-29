В начале февраля новый министр иностранных дел Молдовы посетит Бухарест

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы Михаил Попшой встретился в понедельник с послом Румынии в Кишиневе Кристианом-Леоном Цуркану.
Как отметил Попшой, румынская сторона заверила Кишинев в поддержке на пути интеграции в ЕС.
«В ходе встречи мы также обсудили рабочий визит, который я собираюсь совершить в Бухарест
Также в понедельник Попшой провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Собеседники говорили об аспектах двусторонних отношений, «планах и проектах сотрудничества, включая координацию усилий обеих стран в процессе евроинтеграции».
Во второй половине дня у министра иностранных дел Молдовы состоялся телефонный разговор с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.
«Мы договорились продолжать укрепление двусторонних отношений между Республикой Молдова и Литвой. Я поблагодарил моего литовского коллегу за поддержку, оказанную Республике Молдова, и помощь, предложенную для продвижения нашей страны по европейскому пути», — отметил Михаил Попшой.
Новый глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Михаил Попшой принес в понедельник присягу и официально вступил в должность.
Попшой сменил на посту Николае Попеску, который на прошлой неделе объявил о своей отставке. До нового назначения Михаил Попшой занимал пост вице-спикера парламента, входил во фракцию правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).