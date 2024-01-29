Песков назвал политизированным решение о дисквалификации Валиевой

«С моей точки зрения, конечно, политизированное [решение]», — сказал он (цитата по ТАСС). Москва, как уточнил Песков, не согласна с решением спортивного суда.
Он заявил о необходимости использования механизмов апелляции, поскольку «мы должны защищать интересы наших спортсменов до конца».
Фигуристка была дисквалифицирована за применение допинга 29 января. В заявлении CAS говорится, что для Валиевой срок дисквалификации начинается с 25 декабря 2021 г. Таким образом, суд отменил решение дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) от 24 января 2023 г. Все результаты фигуристки с момента начала отстранения отменяются. Спортсменка будет лишена любых званий, наград, медалей, прибыли, призов и денег за выступления.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в ноябре 2023 г. передало дело Валиевой в CAS, к нему в качестве сторон присоединились Международный союз конькобежцев (ISU) и РУСАДА. WADA требовало у суда признания вины российской фигуристки и четырехлетней дисквалификации. РУСАДА просило признать в действиях фигуристки ее незначительную вину или халатность, ограничившись предупреждением.