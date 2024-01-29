Песков назвал политизированным решение о дисквалификации Валиевой

Фигуристка была дисквалифицирована за применение допинга 29 января. В заявлении CAS говорится, что для Валиевой срок дисквалификации начинается с 25 декабря 2021 г. Таким образом, суд отменил решение дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) от 24 января 2023 г. Все результаты фигуристки с момента начала отстранения отменяются. Спортсменка будет лишена любых званий, наград, медалей, прибыли, призов и денег за выступления.