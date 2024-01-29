Пресс-секретарь Зеленского опроверг информацию об отставке Залужного

«Точно нет. Президент не увольнял главкома», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили об отставке, однако текста указа пока нет. По словам депутата, главкому ВСУ предлагали должность посла в одной из европейских стран, но тот отказался.
В свою очередь, об увольнении Залужного ранее сегодня также сообщал экс-депутат Верховной рады Борислав Береза. При этом Минобороны Украины после этих заявлений опубликовало в Telegram пост с текстом «это неправда».
В последнее время ряд украинских и западных СМИ писали о серьезных разногласиях между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ. Об обострении конфликта заговорили после откровенного интервью Залужного журналу The Economist, в котором тот признал, что контрнаступление зашло в тупик. Это вызвало резкую критику со стороны главы киевского режима, который фактически призвал военного «не лезть в политику».
Позднее украинские СМИ выяснили, что Зеленский приказал главам областных администраций прекратить любое общение с военачальником. Журналисты расценили это как попытку уничтожить потенциального конкурента.
Кроме того, еще в прошлом году местные издания писали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности и поставить его во главе Министерства обороны, поскольку видит в нем соперника на президентских выборах.
Результаты украинских опросов подтверждают обоснованность таких опасений. Так, исследование социологической группы «Рейтинг» показало, что главнокомандующему доверяют 82 процента респондентов, а президенту — 72. Уточняется, что рейтинг последнего стал падать начиная с июля этого года.