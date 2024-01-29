Порошенко: чиновники в ЕС шокированы из-за слухов об увольнении Залужного

«Я в Брюсселе. У наших партнеров шок от самих слухов (об увольнении генерала. — Прим. ред.). Лучшее, что еще можно сделать, — немедленно опровергнуть слухи», — заявил политик.
По его словам, если указ об увольнении главкома существует, его нужно порвать, поскольку последствия этого кадрового решения будут очень негативными.
Ранее в понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко* со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался.
Позднее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии изданию «Украинская правда» опроверг информацию о смещении главнокомандующего с поста, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой.
* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.