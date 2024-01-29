США не выдали визу главе делегации России для участия в сессии ООН

«Нашему главе делегации [Люкманову] было отказано во въезде в США для участия в заключительной сессии. Поэтому я зачитаю его выступление», — сказал главный советник департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Акульчев (цитата по ТАСС).
В заявлении Люкманова говорится, что российская сторона отмечает отсутствие реакции со стороны секретариата спецкомитета ООН к просьбам «решить вопрос об обеспечении полноценного участия российской делегации в переговорах».
«Речь идет о неспособности или нежелании прекратить саботаж США и Австрии, которые отказывают в выдаче виз нашим дипломатам, экспертам из ведомств или предельно затягивают их рассмотрение», — отметил спецпредставитель президента. По его словам, такая позиция вызывает «сомнения в настрое секретариата обеспечивать межгосударственный характер переговоров».
В апреле 2023 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета безопасности ООН. Поездка министра осложнилась из-за затягивания США выдачи виз российской делегации. Журналистам из пула Лаврова визы так и не выдали.
4 октября замглавы российского делегации Константин Воронцов потребовал запустить арбитраж против США из-за несвоевременной выдачи виз членам делегации для участия в консультациях «ядерной пятерки», в которую входят Россия, США, Китай, Франция и Великобритания. По его словам, действия США вели к срыву встречи и были попыткой подорвать председательство России в данном международном формате.