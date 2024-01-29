США не выдали визу главе делегации России для участия в сессии ООН

«Речь идет о неспособности или нежелании прекратить саботаж США и Австрии, которые отказывают в выдаче виз нашим дипломатам, экспертам из ведомств или предельно затягивают их рассмотрение», — отметил спецпредставитель президента. По его словам, такая позиция вызывает «сомнения в настрое секретариата обеспечивать межгосударственный характер переговоров».