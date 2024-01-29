Мезенцев: главный офис союзного медиахолдинга разместится в Москве

МИНСК, 29 янв — Sputnik. Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что офис единого медиахолдинга СГ будет в Москве, а в Минске разместится партнерское представительство.
Напомним, сегодня президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге, где прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства, подписали постановлении о создании медиакомпании СГ.
«Главный офис медиакомпании Союзного государства будет размещен в Москве, а партнерское представительство в Минске», — сказал Мезенцев РИА Новости в понедельник.
По его словам, в текущем году в Союзном государстве будет проведен анализ нормативной базы СМИ, также будет подготовлен пакет регистрационных документов. Кроме того, предстоит сформировать концепцию и устав будущего медиахолдинга, определить систему отношений с ведущими российскими и белорусскими СМИ и сформировать коллектив.
«Главная задача медиакомпании Союзного государства заключается в том, чтобы информировать граждан о том, что делают стороны и в том, чтобы Беларусь и Россия были конкурентноспособнее, экономически сильнее, сплоченнее», — подчеркнул Мезенцев.
Он выразил убежденность в том, что создание медиахолдинга привлечет творческий потенциал представителей средств массовой информации двух стран и журналисты Беларуси и РФ найдут понятный, современный язык для диалога с обществом.