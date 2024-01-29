Мезенцев: главный офис союзного медиахолдинга разместится в Москве

По его словам, в текущем году в Союзном государстве будет проведен анализ нормативной базы СМИ, также будет подготовлен пакет регистрационных документов. Кроме того, предстоит сформировать концепцию и устав будущего медиахолдинга, определить систему отношений с ведущими российскими и белорусскими СМИ и сформировать коллектив.