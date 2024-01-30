Прокуроры 26 штатов поддержали Техас в конфликте с Байденом из-за границы

Байден сообщал, что представители администрации президента США и двухпартийная группа сенаторов ведут переговоры по поводу мер для разрешения кризиса на границе с Мексикой в Техасе. Они могут стать «самым жестким и справедливым комплексом реформ для обеспечения безопасности границ» в истории США, говорил президент. В том числе в проекте идет речь о закрытии границы, если она окажется «перегружена». Байден также призвал законодателей согласовать финансирование для реализации этих мер.