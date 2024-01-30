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Залужный отказался добровольно уходить в отставку, пишут СМИ

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский предложил в понедельник главкому ВСУ Валерию Залужному покинуть пост без назначения на другую значимую должность, тот писать рапорт об отставке не намерен, утверждает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники в офисе Зеленского и окружении Залужного.
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Источник: AP 2023

«Да, такое предложение было. Со своей стороны Залужный ответил, что это право верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать», — сообщили источники в ответ на вопрос, предлагал ли Зеленский Залужному отставку.

Собеседники издания также заявили, что главком ВСУ не писал рапорт об отставке и не намерен это делать. При этом они отметили, что для снятия Залужного с должности указом Зеленского нужно представление министра обороны Рустема Умерова.

«Нет, не писал и не намерен этого делать… Ничего адекватного или существенного Залужному не предложили. Речь шла только о статусе помощника или советника», — приводит издание слова источников.

Кроме того, собеседники подтвердили, что потенциальная отставка Залужного, которую пока не оформили указом, является лишь первым звеном в цепочке кадровых изменений в командовании ВСУ и политическом руководстве страны.

Ранее в понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко* со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили об отставке, однако текста указа пока нет. По словам депутата, главкому ВСУ предлагали должность посла в одной из европейских стран, но тот отказался. Об увольнении Залужного также сообщал экс-депутат Верховной рады Борислав Береза.

Минобороны Украины после этих заявлений опубликовало в Telegram пост с текстом «это неправда». Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию «Украинская правда» также опроверг сообщения об отставке главнокомандующего ВСУ.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.