Залужный отказался добровольно уходить в отставку, пишут СМИ

«Да, такое предложение было. Со своей стороны Залужный ответил, что это право верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать», — сообщили источники в ответ на вопрос, предлагал ли Зеленский Залужному отставку.
Собеседники издания также заявили, что главком ВСУ не писал рапорт об отставке и не намерен это делать. При этом они отметили, что для снятия Залужного с должности указом Зеленского нужно представление министра обороны Рустема Умерова.
«Нет, не писал и не намерен этого делать… Ничего адекватного или существенного Залужному не предложили. Речь шла только о статусе помощника или советника», — приводит издание слова источников.
Ранее в понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко* со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили об отставке, однако текста указа пока нет. По словам депутата, главкому ВСУ предлагали должность посла в одной из европейских стран, но тот отказался. Об увольнении Залужного также сообщал экс-депутат Верховной рады Борислав Береза.
Минобороны Украины после этих заявлений опубликовало в Telegram пост с текстом «это неправда». Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию «Украинская правда» также опроверг сообщения об отставке главнокомандующего ВСУ.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.