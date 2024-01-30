Трое братчан отправились на СВО по защите Донбасса

Трое жителей Братска направились для участия в СВО по защите страны. Мужчинам предстоит пройти медкомиссию и подписать контракт с министерством обороны РФ на сборном пункте в Шелехове. Провожали их друзья и родственники, а также работники администрации, передаёт ИА IrkutskMedia.