Трое братчан отправились на СВО по защите Донбасса

Трое жителей Братска направились для участия в СВО по защите страны. Мужчинам предстоит пройти медкомиссию и подписать контракт с министерством обороны РФ на сборном пункте в Шелехове. Провожали их друзья и родственники, а также работники администрации, передаёт ИА IrkutskMedia.
Двое будут направлены в танковый полк, ещё один военнослужащий, который уже проходил службу в период спецоперации, сейчас направляется на службу в другое подразделение.
В телеграм-канале (18+) мэра города отмечается, что как только будет подписан контракт, близкие получат социальную защиту от органов власти.