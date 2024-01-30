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Трое братчан отправились на СВО по защите Донбасса

Мужчины заключат контракт с минобороны и будут направлены в воинские части.
Источник: IrkutskMedia.ru

Трое жителей Братска направились для участия в СВО по защите страны. Мужчинам предстоит пройти медкомиссию и подписать контракт с министерством обороны РФ на сборном пункте в Шелехове. Провожали их друзья и родственники, а также работники администрации, передаёт ИА IrkutskMedia.

Двое будут направлены в танковый полк, ещё один военнослужащий, который уже проходил службу в период спецоперации, сейчас направляется на службу в другое подразделение.

В телеграм-канале (18+) мэра города отмечается, что как только будет подписан контракт, близкие получат социальную защиту от органов власти.