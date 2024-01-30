Посол РФ сообщил о выбежавшей из кабинета Трасс во время разговора об СВО

Выслушав всего нескольких фраз, она вскочила с места и исчезла. Мне кажется, это тот способ, которым эта дама ведет дела. Она не слушала аргументов и не была готова понять суть ситуации. Она лишь повторяет свои заявления коротко и часто, и это всё.