Посол РФ сообщил о выбежавшей из кабинета Трасс во время разговора об СВО

Выслушав всего нескольких фраз, она вскочила с места и исчезла. Мне кажется, это тот способ, которым эта дама ведет дела. Она не слушала аргументов и не была готова понять суть ситуации. Она лишь повторяет свои заявления коротко и часто, и это всё.
Сама Трасс в фильме приводит другой вариант произошедшего. По ее словам, когда вызванный в британское министерство иностранных дел посол РФ в ответ на протест, выраженный ему в связи с началом специальной военной операции, стал объяснять причины конфликта, она якобы в резкой форме потребовала от Келина покинуть ее кабинет. Кроме того, суть разъяснений российского дипломата Трасс определяет как «дежурную российскую пропаганду».
Ранее, 5 февраля 2023 года, Трасс объяснила свой уход с поста премьер-министра Великобритании «экономической ортодоксальностью» и срывом ее «плана роста». Она признала, что сама допустила определенные ошибки, но и отметила огромный уровень сопротивления ее мерам в рядах Консервативной партии.
21 октября 2022 года бывший вице-мэр Лондона и соратник Бориса Джонсона Ричард Барнс рассказал о причинах столь скорой отставки Трасс. Барнс подчеркнул, что на посту премьер-министра она отказывалась слушать предоставляемые ей советы, в том числе от Банка Англии и офиса бюджетного планирования, а также пыталась провести все реформы в ускоренные сроки.
До этого, 19 октября 2022 года, Трасс объявила об уходе с поста премьер-министра Великобритании. Она занимала должность всего 44 дня. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании.