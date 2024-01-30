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Передачу портов Актау и Курык в управление обсуждает РК с Еврокомиссией

Марат Карабаев встретился с еврокомиссаром по транспорту.
Источник: Kapital.kz

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев встретился с еврокомиссаром по транспорту Адиной Вэлян, передает пресс-служба ведомства.

В рамках встречи обсуждены ключевые вопросы развития транспортного потенциала Казахстана и Европы. Особое внимание стороны уделили сотрудничеству в области развития ТМТМ.

Участники встречи обсудили возможность подписания соглашения с ЕС для полной загрузки ТМТМ с развитием инфраструктуры и терминальной сети, а также дальнейшим введением безразрешительной системы единого бланка для Казахстана.

Кроме того, в переговорах были затронуты вопросы передачи портов Актау и Курык в доверительное управление на условиях ship-or-pay в целях укрепления морского флота и создания контейнерного хаба на Каспии.

В завершение встречи Марат Карабаев пригласил Адину Вэлян принять участие в предстоящем форуме New Silkway, который состоится в Астане 19—21 июня, и в инвестиционном форуме ЕС-РК в сентябре этого года.

ЕС