Передачу портов Актау и Курык в управление обсуждает РК с Еврокомиссией

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев встретился с еврокомиссаром по транспорту Адиной Вэлян, передает пресс-служба ведомства.
В рамках встречи обсуждены ключевые вопросы развития транспортного потенциала Казахстана и Европы. Особое внимание стороны уделили сотрудничеству в области развития ТМТМ.
Участники встречи обсудили возможность подписания соглашения с ЕС для полной загрузки ТМТМ с развитием инфраструктуры и терминальной сети, а также дальнейшим введением безразрешительной системы единого бланка для Казахстана.
Кроме того, в переговорах были затронуты вопросы передачи портов Актау и Курык в доверительное управление на условиях ship-or-pay в целях укрепления морского флота и создания контейнерного хаба на Каспии.
В завершение встречи Марат Карабаев пригласил Адину Вэлян принять участие в предстоящем форуме New Silkway, который состоится в Астане