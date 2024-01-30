Мадуро сообщил о скором визите в Санкт-Петербург

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в ближайшее время посетит Санкт-Петербург. Точной даты визита и о планах встреч с российскими властями он не сказал. Ранее о подготовке к возможному визиту Мадуро говорили в Кремле.