Мадуро сообщил о скором визите в Санкт-Петербург

«Это красивейший город. Мы скоро будем в Санкт-Петербурге», — сказал Николас Мадуро в авторской программе «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Television (цитата по ТАСС).
26 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что визит венесуэльского лидера «действительно прорабатывается, в нем есть потребность», но точной даты еще нет. Он отметил, что отношения России и Венесуэлы продолжают развиваться.
Посол Венесуэлы в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес в декабре также сообщал о планах Николаса Мадуро посетить Россию. По его словам, Мадуро планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным сотрудничество стран в 15 различных сферах.
Лусине Баласян