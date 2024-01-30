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Мадуро сообщил о скором визите в Санкт-Петербург

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в ближайшее время посетит Санкт-Петербург. Точной даты визита и о планах встреч с российскими властями он не сказал. Ранее о подготовке к возможному визиту Мадуро говорили в Кремле.
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Источник: AP 2023

«Это красивейший город. Мы скоро будем в Санкт-Петербурге», — сказал Николас Мадуро в авторской программе «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Television (цитата по ТАСС).

26 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что визит венесуэльского лидера «действительно прорабатывается, в нем есть потребность», но точной даты еще нет. Он отметил, что отношения России и Венесуэлы продолжают развиваться.

Посол Венесуэлы в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес в декабре также сообщал о планах Николаса Мадуро посетить Россию. По его словам, Мадуро планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным сотрудничество стран в 15 различных сферах.

Лусине Баласян