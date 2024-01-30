Офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года в Казахстане

Документ был опубликован в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов РК.
«Призвать в установленном законодательством порядке в 2024 году на воинскую службу сроком на 24 месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава», — говорится в постановлении.
В приложении к документу указано, что в 2024 году призовут:
- Вооруженные силы РК — 600 человек;
- Пограничная служба КНБ РК — 80 человек;
- Национальная гвардия — 42 человека;
- МЧС — 30 человек.
Отметим, что в ноябре прошлого года на портале «Открытые НПА» появился проект постановления о призыве офицеров запаса на воинскую службу. Автором выступило министерство обороны РК.
Отмечалось, что целью проекта является призыв граждан на воинскую службу в 2024 году для комплектования офицерами запаса вооруженных сил, пограничной службы, МЧС и национальной гвардии.
Добавим, что, согласно пункту 23 статьи 1 Закона «О воинской службе и статусе военнослужащих», запас военнообязанных — военнообязанные, состоящие на воинском учете в местных органах военного управления районов, городов областного значения, используемые в целях доукомплектования, мобилизационного развертывания и восполнения потерь ВС, других войск и воинских формирований в период мобилизации, военного положения и в военное время.
А статья 32 того же закона гласит, что для прохождения воинской службы в мирное время призываются офицеры запаса в возрасте до 29 лет и офицеры запаса медслужбы до 32 лет, годные к воинской службе.