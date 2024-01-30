С 1 февраля увеличиваются пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет

В частности, с 1 февраля по 31 июля 2024 г. размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составят: на первого ребенка — 724,85 рубля. На второго и последующих детей — 828,40 рубля. На ребенка-инвалида — 931,95 рубля.