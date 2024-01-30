Губернатор Красноярского края встретился с президентом «Норникеля»

Также он отмечает, что достигнутые прежде договоренности о сохранении экономического и налогового потенциала компании в Красноярском крае сохраняются. Губернатор добавляет, что ГМК «Норильский никель» — не просто крупнейший налогоплательщик региона. Компания является стратегическим партнером в воплощении комплексного плана социально-экономического развития Норильска.