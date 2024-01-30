Губернатор Виталй Хоценко с супругой спасли от уничтожения макет территории омского Сибзавода

Как рассказал на своей странице во ВКонтакте омский предприниматель Кирилл Коновалов, сделать это было непросто, поскольку корпус стал частной территорией.
«Очевидно, в свое время он был сделан неравнодушными рабочими завода. Решили, что макет не должен исчезнуть вместе со зданиями завода», — предполагает Коновалов.
Горожане обратились в Минкульт и после долгих бюрократических процедур все же вывезли макет из здания, подлежащего сносу.
Также автор истории подчеркнул, что в этом вопросе непосредственное участие принял губернатор Виталий Хоценко и его супруга. Они помогли урегулировать все вопросы, связанные с вывозом с частной территории.
Его доставили в министерство культуры и после реставрации планируют выставить в областном центре культуры «Сибиряк» в экспозиции посвященной Сибзаводу.
Ранее мы писали, что омские студенты-археологи нашли в древнем кургане в Горьковском районе детали упряжи железного века. Памятник уже, к сожалению, посещали черные копатели.