Глава украинской общины Крыма заявила о преследовании Киевом

«К счастью, я давно вышла из украинского гражданства, которое долгое время было бременем для всех крымчан. Крым сегодня является частью великой страны и никакие маргинализированные фейковые украинские структуры никогда не смогут это изменить. Крымчане раз и навсегда выбрали свое будущее вместе с Россией», — подчеркнула Гридчина.