Глава украинской общины Крыма заявила о преследовании Киевом

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала политическим преследованием возбуждение в отношении нее уголовного дела на Украине.
Ранее украинская прокуратура предъявила ей подозрение по двум уголовным статьям. Главе украинской общины Крыма грозит до 12 лет за инкриминируемые «оправдание агрессии» против Украины и сотрудничество с властями РФ.
«Киевский режим продолжает политическое преследование в отношении тех, кто не боится доносить правду о их преступлениях, а также развенчивает украинские мифы о жизни крымчан в российском Крыму», — сказала Гридчина РИА Новости.
Она подчеркнула, что, будучи этнической украинкой, уже десять лет является гражданкой России и гордится выбором крымчан, сделанным в 2014 году.
«К счастью, я давно вышла из украинского гражданства, которое долгое время было бременем для всех крымчан. Крым сегодня является частью великой страны и никакие маргинализированные фейковые украинские структуры никогда не смогут это изменить. Крымчане раз и навсегда выбрали свое будущее вместе с Россией», — подчеркнула Гридчина.