Джонсон заявил о чувстве вины НАТО перед Киевом за начало конфликта

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке в сентябре 2022 года, но пока не вступила в блок. Президент Украины Владимир Зеленский критиковал альянс за неопределенность в вопросе о членстве и допускал, что страна никогда не вступит в него. Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Украина не может стать членом блока, пока продолжается конфликт.