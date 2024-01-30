Оптимизировать количество налогов на 20% планируют в Казахстане

«Для достижения этой цели уже сейчас внедряется новая регуляторная политика в предпринимательской деятельности. По его словам, проводимая реформа “с чистого листа” повышает эффективность стимулирующих мер для активизации бизнеса. На сегодня 9 тыс. излишних требований уже исключены. Оставшиеся около 1 тыс. таких требований исключаются в рамках законопроекта по ведению бизнеса. Этот документ сейчас находится на рассмотрении в сенате».