Оптимизировать количество налогов на 20% планируют в Казахстане. Поручение об этом сегодня в ходе заседания правительства дал премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Для поддержки отечественных предпринимателей проводится масштабная работа. Благодаря принятым мерам доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны увеличилась до 36,5%, а к 2030 году этот показатель должен вырасти до 40%», — отметил он.
«Для достижения этой цели уже сейчас внедряется новая регуляторная политика в предпринимательской деятельности. По его словам, проводимая реформа “с чистого листа” повышает эффективность стимулирующих мер для активизации бизнеса. На сегодня 9 тыс. излишних требований уже исключены. Оставшиеся около 1 тыс. таких требований исключаются в рамках законопроекта по ведению бизнеса. Этот документ сейчас находится на рассмотрении в сенате».
Введены новые формы государственного контроля. С этого года запущена автоматизированная система управления рисками в сферах контроля и надзора.
«В результате значительно сократятся плановые проверки бизнеса и случаи привлечения предпринимателей к ответственности. Таким образом, бизнес почувствует снижение административной нагрузки. Также, в рамках налогового стимулирования, с прошлого года внедрен режим розничного налога по ставке 4%. С введением единого платежа с фонда оплаты труда микро- и малому бизнесу снижена общая финансовая нагрузка с 34,5% до 20%», — уточнил Алихан Смаилов.
В то же время остаются нерешенными некоторые вопросы, которые сдерживают развитие предпринимательства.
«Например, акиматы не справляются с растущими потребностями бизнеса по подключению к базовой инфраструктуре. Регионам необходимо оперативнее подводить инженерные сети и коммуникации для своевременного ввода в эксплуатацию запланированных проектов. В целом для решения проблемных вопросов бизнеса при правительстве действует совет отечественных предпринимателей».
Он подчеркнул, что на еженедельной основе в стенах правительства проводятся совещания по решению вопросов бизнеса с участием Нацпалаты «Атамекен». Такое конструктивное взаимодействие и принимаемые меры по развитию малого и среднего бизнеса служат достижению нашей главной цели — обеспечению устойчивости экономики страны, подчеркнул премьер.
«В этой связи хочу отметить следующее. Первое. Необходимо обеспечить переход на сервисную модель налогообложения, где акцент будет сделан на оказание поддержки бизнесу. Министерству нацэкономики следует пересмотреть подходы в администрировании налога на добавленную стоимость для сокращения сроков его возврата», — поручил Алихан Смаилов.
По его словам, также следует ускорить проработку норм для стимулирования новых проектов в обрабатывающей промышленности с отменой отдельных налогов на три года. Необходимо оптимизировать количество налогов на 20%, а форм налоговой отчетности — на 30%.
«Второе. Вокруг крупных системообразующих предприятий нужно создавать условия для работы отечественного предпринимательства. Следует активнее использовать оффтейк-контракты, которые будут способствовать локализации и открытию новых производств. В свою очередь, применение офсетных договоров позволит осуществить трансферт технологий и привлечь дополнительные инвестиции», — подытожил он.
Министерству промышленности совместно с заинтересованными госорганами необходимо проработать меры по стимулированию заключения таких долгосрочных договоров.
«Третье. Предприниматели должны нести встречные обязательства. В первую очередь, бизнес должен быть социально ответственным. Также необходимо работать над повышением производительности труда, углублением переработки и наращиванием экспорта. Поэтому Министерству нацэкономики следует четко определить критерии предоставления мер господдержки», — резюмировал Смаилов.