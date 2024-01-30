Перечень льгот участников СВО расширили в Иркутской области

В Иркутской области участники СВО получили приоритетное право на включение в систему долговременного ухода (СДУ). Пакет СДУ предусматривает 50 наименований услуг. Среди них: поддержка питания, личной гигиены, мобильности, состояния здоровья и многое другое, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе правительства региона.
«Продолжаем работу по совершенствованию системы реабилитации участников СВО и тех, кто уже уволился в запас по состоянию здоровья. Включили ребят в систему долговременного ухода. Это поможет тем, кто нуждается в уходе. СДУ предусматривает неформальный, в том числе родственный уход», — сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Также ведется работа над поручением президента по адаптации жилья участников СВО. Пакет предоставляется в рамках социального обслуживания на дому.
Как отметил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов, в 2023 году задачи, поставленные Минтрудом России по внедрению СДУ на пилотных территориях, выполнены. Подготовлена нормативная правовая база, определен порядок взаимодействия с учреждениями здравоохранения, создан Региональный координационный центр, для оснащения пунктов проката и школ ухода в трех пилотных территориях приобретены технические средства реабилитации.
В прошлом году 233 человека приняли на обслуживание 250 граждан, нуждающихся в уходе, при этом 40 человек из числа родственников граждан. Они прошли обучение по программе повышения квалификации «помощник по уходу» на базе медицинских образовательных учреждений.
С 2024 года СДУ распространили на всю территорию Приангарья. Система долговременного ухода внедряется по поручению президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».
Напомним, что ранее на заседании комитета заксобрания по законодательству о природопользовании рассмотрели изменения. Согласно им, многодетные семьи участников СВО могут претендовать на участки земли в Приангарье вне очереди.