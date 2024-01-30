Перечень льгот участников СВО расширили в Иркутской области

«Продолжаем работу по совершенствованию системы реабилитации участников СВО и тех, кто уже уволился в запас по состоянию здоровья. Включили ребят в систему долговременного ухода. Это поможет тем, кто нуждается в уходе. СДУ предусматривает неформальный, в том числе родственный уход», — сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.