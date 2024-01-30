На что тратят деньги воронежские УК, проверит губернатор

В связи с этим Александр Гусев предложил подумать над тем, как городские предприятия могли бы помогать УК. Кроме того, глава региона задался вопросом, могут ли компании сами покупать технику для уборки снега, и предложил провести анализ расходования денег, которые УК собирают по первой строке квитанций.