На что тратят деньги воронежские УК, проверит губернатор

Речь идет о тратах коммунальных организаций. Такое распоряжение дал губернатор Александр Гусев.
После снежного коллапса, который накрыл регион в декабре, крайне актуальным стал вопрос уборки снега во дворах. Оказалось, что лишь у немногих УК в арсенале имеются тракторы и малая техника для уборки дворовых территорий.
В связи с этим Александр Гусев предложил подумать над тем, как городские предприятия могли бы помогать УК. Кроме того, глава региона задался вопросом, могут ли компании сами покупать технику для уборки снега, и предложил провести анализ расходования денег, которые УК собирают по первой строке квитанций.
«Заложены ли там средства на закупку техники».