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На что тратят деньги воронежские УК, проверит губернатор

В областном центре серьезно займутся проверкой управляющих компаний.

Речь идет о тратах коммунальных организаций. Такое распоряжение дал губернатор Александр Гусев.

После снежного коллапса, который накрыл регион в декабре, крайне актуальным стал вопрос уборки снега во дворах. Оказалось, что лишь у немногих УК в арсенале имеются тракторы и малая техника для уборки дворовых территорий.

В связи с этим Александр Гусев предложил подумать над тем, как городские предприятия могли бы помогать УК. Кроме того, глава региона задался вопросом, могут ли компании сами покупать технику для уборки снега, и предложил провести анализ расходования денег, которые УК собирают по первой строке квитанций.

«Заложены ли там средства на закупку техники».

озадачился Александр Гусев
ЖКХ