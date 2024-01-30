Глава МИДЕИ рассказал, какие соглашения с СНГ нужно денонсировать Молдове

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Молдова не будет в ускоренном темпе денонсировать соглашения в рамках СНГ, которые приносят пользу, об этом в радиоэфире заявил глава внешнеполитического ведомства республики Михаил Попшой.
Министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) отметил, что правительство Молдовы постепенно выходит из соглашений СНГ, в первую очередь из тех, что были «почти нефункциональны или бесполезны на протяжении 30 лет».
«У нас еще есть работа. На заседании кабмина были статистические данные — почти 100 денонсировали, но по факту там почти 200 соглашений со стороны МИДЕИ. Некоторые, где затрагиваются интересы Молдовы, и где можно получить пользу, а именно для экономики и граждан Молдовы, там мы, возможно, не будем “жать на ускоритель”, скажем так. Но те, что бесполезны или могут создать проблемы, уже были денонсированы».
Министр признал, что членство Молдовы в СНГ дает стране определенные преимущества.
«Первое — это зона свободной торговли СНГ. Упрощение процедур торговли, важная вещь. Также важно — режим свободного передвижения или отсутствие виз. Для наших граждан из диаспоры в РФ, Беларуси, в Центральной Азии — это преимущество. Это также выгодно для развития торговых отношений и бизнеса. Тут мы должны быть осторожны, это ощутимая помощь для граждан, было бы жаль потерять это право», — отметил глава МИДЕИ.
Парламент Республики Молдова в 2023 году денонсировал 20 соглашений с СНГ.
В 2024 году Республика Молдова должна выплатить 6,5 миллиона леев, или 341 тысячу долларов США, в качестве задолженности по взносам перед Межпарламентской ассамблеей стран СНГ. Процедуру выхода из Межпарламентской ассамблеи (МПА) стран СНГ Молдова завершит 8 февраля нынешнего года.
С начала 2023 года власти Молдовы определили 100 договоров, заключенных в рамках СНГ. По состоянию на начало 2023 года, когда начался процесс денонсации, республика была участницей 282 договоров в рамках содружества.