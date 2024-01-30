Глава МИДЕИ рассказал, какие соглашения с СНГ нужно денонсировать Молдове

«У нас еще есть работа. На заседании кабмина были статистические данные — почти 100 денонсировали, но по факту там почти 200 соглашений со стороны МИДЕИ. Некоторые, где затрагиваются интересы Молдовы, и где можно получить пользу, а именно для экономики и граждан Молдовы, там мы, возможно, не будем “жать на ускоритель”, скажем так. Но те, что бесполезны или могут создать проблемы, уже были денонсированы».